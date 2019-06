Sjaak Troost:'Er worden nooit persoonlijke toezeggingen gedaan'

Tonny Vilhena leek op weg naar het Russische FK Krasnodar, maar dinsdag werd bekend dat de deal vooralsnog niet doorging. Zelf was Vilhena al rond met de ambitieuze club uit Rusland, maar Feyenoord en Krasnodar kwamen toen niet tot een akkoord.

Aan Vilhena zijn door voormalig technisch directeur Martin van Geel toezeggingen gedaan dat Feyenoord zou meewerken aan een transfer, wanneer hij zijn laatste contractjaar in zou gaan. Mede onder die voorwaarden verlengde de Maassluizer in 2017 zijn aflopende verbintenis.

Interim-technisch directeur Sjaak Troost weet niets van deze persoonlijke overeenkomst. ''Alle door de club gemaakte afspraken worden opgenomen in contracten, die door alle partijen zijn ondertekend. Daarbij worden er geen persoonlijke toezeggingen gedaan, die niet in contracten zijn opgenomen. Feyenoord respecteert natuurlijk deze afspraken en komt deze ook altijd na. Zoals te doen gebruikelijk gaan wij verder nooit in op de inhoud van het contract'', aldus Sjaak Troost tegenover RTV Rijnmond.

Mochten Feyenoord en Krasnodar er alsnog niet uitkomen dan is de kans aanwezig dat hij volgend seizoen transfervrij de deur uit loopt. Vilhena staat al zeven seizoenen onder contract in de Kuip en speelde onlangs zijn 250ste duel in de hoofdmacht van Feyenoord.