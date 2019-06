Moeder nabestaande MH17-ramp: 'Er is eindelijk een datum bekend, dat is het belangrijkste'

Met het bekendmaken van de namen van de vier nieuwe verdachten van het neerhalen van de MH17 boven Oekraïne in juli 2014, is ook gelijk duidelijk geworden wanneer het proces tegen hen start. Silene Frederiksz, moeder van de omgekomen Bryce uit Rotterdam, is opgelucht. "Die datum, die is het belangrijkste."

Op 9 maart volgend jaar wordt gestart met het proces tegen de vier mannen. Ze worden aangeklaagd voor moord. "We wachten al vijf jaar op het moment dat er iets zou gebeuren. Al snap ik wel dat het tijd nodig heeft."



Nu de datum en namen bekend zijn, is er vooral opluchting. "Dat merkte ik wel in de zaal", vertelt Frederiksz. Bij een besloten persbijeenkomst met nabestaanden, werden de foto's van de verdachten getoond. "Toen heb ik wel een paar tranen gelaten."

Gerechtigheid

Eigenlijk hoopt ze dat de verdachten aanwezig zullen zijn bij hun veroordeling, maar ze weet al dat dat niet gaat gebeuren. "Ze gaan er niet bij zijn", zegt Frederiksz. "Rusland gaat sowieso niet uitleveren."



Haar man Rob vult aan: "Ze zullen hoogstens op de lijst van internationale gezochten worden gezet, dus ze komen het land niet meer uit. Maar ik hoop dat het bewind verandert en er alsnog gerechtigheid zal plaatsvinden."

Na 17 juli 2014 is het leven van Silene en Rob nooit meer hetzelfde geweest. "Het verdriet is altijd aanwezig, elke dag", vertelt Rob. "We hebben ze ook nooit meer gezien", vult Silene aan. "Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren... We staan hier dag en nacht bij stil. En het gemis wordt met iedere dag groter."

Bij elke kerst, jaarwisseling of verjaardag wordt Bryce gemist. "De pijn en confrontatie blijven", zegt Silene. "We leven nu naar 17 juli toe en dan hebben we even rust. En daarna komen de feestdagen weer."