Leidingbreuk bij rioolgemaal Krimpen aan den IJssel

Persleidingbreuk in Krimpen aan den IJssel. Foto: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bij een rioolgemaal in Krimpen aan den IJssel is woensdagmiddag een zogeheten persleiding gebroken. Persleidingen pompen normaliter het afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar dat is nu stilgezet.