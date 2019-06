Woensdag 19 juni - Maak Kanker Kansloos live vanuit het Erasmus MC

Ruud de Boer presenteert een week lang vanuit het Erasmus MC tijdens de campagne Maak Kanker Kansloos. Met aangrijpende verhalen van deelnemers aan de actie, de plaat en het verhaal en elke dag een update over het bedrag. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar immuuntherapie. Razende reporter Maikel Coomans neemt je mee naar de oncologie-afdeling van het ziekenhuis.

Op woensdag 19 juni hoor je in het eerste uur:

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Erasmus MC komt met de stand van zaken; waarom moet je doneren en wat staat er op de teller?

Verslaggever Marion Keete spreekt Joachim Aerts in het laboratorium.

Michel Siep, organisator van de 010CitySwim, vertelt waar je in open water kan zwemmen tegen kanker.



In het tweede uur hoor je:

Verslaggever Marion Keete spreekt met Koen Bezemer die bezig is met onderzoek naar immuuntherapie.

De plaat en zijn verhaal. Dit keer Wil Rijsdijk die Elvis Presley, 'Amazing Grace' wil horen nadat zijn vrouw 21 jaar geleden is overleden en hij zelf te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft.

Leraar Marc van Splunter die zich elk jaar inzet voor de actie en dit jaar zoveel mogelijk geld probeert op te halen nu een leerling van zijn school is overleden aan kanker.



In het derde uur hoor je:

Verslaggever Marion Keete is in de Patio waar patiënten vragen kunnen stellen en in contact kunnen komen met maatschappelijk werkers.

En Jeroen Steijn komt langs. Jeroen zwemt samen met zijn kinderen Emma en Alexander tijdens de Daniel3Daagse om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker nadat zijn vrouw borstkanker overleefde. Al meer dan 10.000 euro hebben ze opgehaald. Alexander van acht jaar heeft speciaal hiervoor zijn C diploma gehaald!

Wil je Jeroen Steijn ook steunen? Doneer dan hier !

Help mee

Wil je ons helpen in de strijd tegen kanker? Vanaf nu kun je rennend, fietsend of zwemmend in actie komen. Niet zo sportief aangelegd, maar toch iets doen? Start dan je eigen actie of doe een donatie. Klik hieronder om naar de actiepagina www.maakkankerkansloos.nl te gaan.