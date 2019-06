De politie heeft woensdagmiddag een man opgepakt in Rotterdam-Ommoord. Een passagier zag hem in de metro met een vuurwapen en belde de hulpdiensten.

De metro werd bij station Binnenhof stilgezet. De verdachte probeerde toen te vluchten en gooide daarbij zijn vuurwapen in de bosjes. Hij kon uiteindelijk worden opgepakt met behulp van een politiehond.

De verdachte is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. Naast het vuurwapen had hij ook een mes bij zich. De wapens zijn in beslag genomen.