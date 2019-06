Vrachtwagen met 29 duizend kilo stenen kantelt bij Rozenburg

Op de Droespolderweg bij Rozenburg is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. De lading, 29 duizend kilo aan stenen, ligt op straat en moet worden opgeruimd. De afrit van de A15 naar de Droespolderweg is afgesloten.

Rond 16:00 uur kwam de vrachtwagen op zijn kant te liggen net na de afrit. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De chauffeur kon zelf uit de wagen komen, maar is toch even nagekeken door ambulancepersoneel.

Het kan nog tot 22:00 uur duren tot de stenen opgeruimd zijn en de weg weer schoongemaakt en vrij is. De vrachtwagen lekt namelijk momenteel ook diesel.