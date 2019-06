Hardloopsters vinden jonge katten middenin Kralingse Bos

Een groepje hardloopsters heeft dinsdag twee kittens en hun moeder gevonden in het Kralingse Bos in Rotterdam. Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond werd gebeld toen de hardloopsters de katten al een tijdje achterna zaten, nadat ze de katten hadden proberen te vangen maar ze vervolgens snel weer de benen namen.

Na de aankomst van een collega van Jochims bleek dat de katten zich, samen met hun moeder, schuilhielden in een hol onder een boomstam. Het lijkt er volgens de stichting sterk op dat de katten zich daar al een tijdje bevonden.

Eigenaar heeft zich nog niet gemeld

Alle katten zijn met hulp van lokvoedsel meegenomen en verzorgd. Ze maken het naar omstandigheden goed. "Het zijn erg tamme poezen, ze zijn aaibaar. Ik heb ze opgegeven als vermist, maar we hebben nog niks gehoord van iemand die zijn katten kwijt is" zegt Jochims.

"Er is een kans dat ze zijn losgelaten, want het is zeer zeldzaam en vreemd dat tamme poezen zo ver in het bos terecht komen", zegt Jochims. Ze hoopt dat de eigenaar van de jonge kattenfamilie zich snel meldt.