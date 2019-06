Wethouder Kathmann: 'Stuur bedrijven de stad niet uit'

Kathmann: "Er komen steeds meer Rotterdammers bij. Misschien zijn het er wel 60 duizend in 2035. Maar die moeten natuurlijk ook allemaal werken. Wat we niet willen is dat hele ondernemerschap de stad uit drukken".

M4H

Rotterdam heeft de ambitie om de economie en werkgelegenheid in de stad sterker te laten groeien dan het landelijk gemiddelde. Ook heeft het nieuwe stadsbestuur afgesproken deze collegeperiode 18 duizend woningen te gaan bouwen. Alleen als er goed samengewerkt wordt op beide terreinen kan dit lukken denkt wethouder Kathmann.

Als voorbeeld hoe die mix kan werken, wordt er gewezen naar het gebied Merwe4Havens. Op dit bedrijventerrein bij het Marconiplein komen woningen in de Lee Towers. Dat zijn 2 oude kantoortorens waar voorheen de gemeente in zat.

In de toren ernaast zit nu al een groot aantal bedrijven dat zich met wetenschap bezig houdt. Hier vind je bijvoorbeeld verschillende laboratoria. Op meerdere plekken in de stad moet dit mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij Feyenoord City en Rotterdam The Hague Airport.

Grote kantoren

Voor een locatie om de grotere kantoren te plaatsen, wordt gedacht aan de Kop van Zuid , EUR-Brainpark, Hart van Zuid en bij station Rotterdam-Alexander. Voordeel van deze locaties is de aanwezigheid van een belangrijk OV-knooppunt. Een voorwaarde voor dit soort panden.

Rotterdam geeft ook aan dat er voor sommige bedrijven wel een betere plek is in de regio, dan in de stad. Dan gaat het om bijvoorbeeld een datacenter, dat veel ruimte nodig heeft. Het is een belangrijke bedrijfssector maar in Rotterdam is er een tekort aan dit soort enorme locaties, legt wethouder Kathmann uit. Gedacht wordt dan aan een locatie in de rest van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.