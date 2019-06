Leerling ROC Zadkine wordt in slaap gehouden na blikseminslag

Woordvoerder ROC Zadkine vertelt over het ongeluk in Ossendrecht

De 18-jarige leerling van het ROC Zadkine die woensdagmiddag gewond raakte door blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht, wordt in slaap gehouden. Dat meldt Robbert Poort, woordvoerder van de onderwijsinstelling.

De jongen volgt de opleiding Veiligheid en Luchtmacht aan de Zadkine Veiligheidsacademie in Rotterdam-Hoogvliet. Leerlingen van die opleiding volgen gedurende het schooljaar stages. Een aantal eerstejaars-leerlingen was zodoende woensdagochtend met een buitenoefening bezig in Ossendrecht.

Longen

De jongen uit de regio Rijnmond werd daar getroffen door de bliksem toen hij met zijn rug tegen een boom ging schuilen voor het onweer. Hij liep longschade en brandwonden op en is momenteel opgenomen in een brandwondencentrum in Antwerpen. Zijn situatie is stabiel.

"Hij krijgt ook antibiotica", vertelt Poort. "De behandelend artsen willen daarmee bewerkstelligen dat zijn longfunctie weer op gang komt, zodat zijn longen weer zelfstandig kunnen functioneren."

Onderzoek

De marechaussee stelt volgens Poort een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. "Dat willen wij ook graag weten", legt hij uit. "Ik heb zelf geen idee hoe dreigend en plotseling het onweer daar was."

Naast de 18-jarige jongen waren ook dertien andere leerlingen woensdag betrokken bij het ongeluk. Zij stonden om de boom heen, maar hebben volgens Poort geen verwondingen opgelopen.

Op de vestiging van de school in Rotterdam-Hoogvliet wordt vrijdag een bijeenkomst gehouden. Leerlingen en ouders worden dan bijgepraat over het ongeluk.