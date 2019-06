Blikseminslag bij paardenfokker in Spijkenisse: 'het leek wel oorlog'

In het huis van een paardenfokker in Spijkenisse is woensdag de bliksem ingeslagen. Er brak korte tijd brand uit en het dak is behoorlijk gehavend. De bewoners hebben het huis op tijd verlaten. "Een gigantische klap. Alle stopcontacten vlogen van de muur. Het was net een oorlogsgebied", vertelt bewoonster Marianne van der Giessen.

"Mijn moeder lag boven nog op bed. We hebben haar toen naar beneden gehaald. Ze was helemaal in shock", vertelt Marianne. Haar moeder heeft ook rook ingeademd. Ze kreeg daarom zuurstof toegediend door het ambulancepersoneel.

Zwart geblakerd

"Er is aanzienlijke schade. De bliksem is door het hele huis gegaan. Alle stopcontacten zijn zwart geblakerd. Er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies in de woning is gebeurd", zegt officier van dienst Erik Hol van de brandweer. "Dit zit wel in de top tien van bijzondere gebeurtenissen dit jaar", besluit de brandweerofficier.

Ook voor de paarden was het heftig. "Ze zijn behoorlijk geschrokken van de klap", zegt paardenverzorgster Naomi. "Ze zijn nu onrustig en daarom zet ik ze op de wei. Zodat ze lekker hun gang kunnen gaan."

Het gaat nog even duren voordat het dak van de woning is gemaakt. De familie slaapt zolang op de begane grond van het huis.