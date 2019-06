Rijnmond in 5 minuten: woensdag 19 juni

In deze aflevering is presentatrice Laurence van Ham aanwezig bij de bijeenkomst over MH17. Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat vier mannen strafrechtelijk worden vervolgd voor het neerhalen van de Boeing van Malaysia Airlines boven Oekraïne. De aanklacht is moord. Silene Frederiksz, moeder van de omgekomen Bryce uit Rotterdam, is opgelucht.

Ook gaan we langs in Spijkenisse, waar woensdagochtend de bliksem insloeg bij een woning. De bewoners zijn erg geschrokken, maar maken het goed.

Ten slotte is er aandacht voor een schat op een Rotterdamse studentenkamer: aan de muur van de rommelige kamer hangt een grote, ijzeren sleutel. Die sleutel geeft toegang tot het graf van de 17de eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter.