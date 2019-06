Expert: Strak de zomer in? Een crashdieet is niet de manier!

We moeten binnenkort weer in zwembroek of bikini en dat betekent voor veel mensen nog even hup hup op dieet! Maar is dat wel zo verstandig? Rijnmond-expert Jeanette Caljouw, huisarts in Ridderkerk: "Als je over vijf jaar ook nog strak in je badpak wil kun je het beter niet doen."

Jammer maar helaas

Blijvend een strak lijf vraagt om blijvende inspanning. Het is geen populaire boodschap maar wel waar. Crash-diëten leiden ertoe dat je stofwisseling langdurig omlaag gaat en hoe lager die is, hoe minder je kunt eten om op gewicht te blijven. Je komt dan dus ook makkelijker aan. "Dat is een effect waarvan we nu al weten dat het zeker een jaar aanhoudt en waarschijnlijk veel langer. Het wordt dus ook steeds moeilijker om af te vallen en dat is de reden dat mensen jojoën."

Niet crashen, gezonde voeding

Langdurig aanpassen van je voeding is het enige dat werkt. Niet meer eten dan je nodig hebt. Af en toe een gebakje of fast food moet je gewoon doen, zo houd je het ook vol, zegt Caljouw. Het probleem ontstaat als je er dagelijks of te vaak voor kiest. Ook bewerkt voedsel leidt sneller tot gewichtstoename. "Het gaat om doseren, het moet een extraatje zijn, een lekkernij."

Wat is nou het belangrijkste als het gaat om afvallen? Minder eten, goed plannen of bewegen? "De meeste winst zit 'm in de combinatie en die verschilt per mens. Het belangrijkste is dat je het kan volhouden. Het moet iets zijn dat je in jouw levensstijl kan inbedden." Bewegen in de kou is overigens de beste methode om calorieën te verbranden. "Dus laat die jas voortaan gewoon thuis."

Als je zelf kookt is de neiging minder groot om door je verzadigingsgevoel heen te eten. Dat werkt dus een stuk beter dan kant-en-klaarmaaltijden. Superfoods zijn vooral super voor de supermarkt: "Je hebt ze niet nodig als je gewoon gebalanceerd eet." Goed slapen (minimaal vijf uur pr nacht) helpt wel om in vorm te blijven.

Volgens Caljouw heeft ook de overheid een verantwoordelijkheid als het gaat om het op gewicht houden van de bevolking. "Het aanbod is oneindig, dus is het heel moeilijk om alle verleidingen te weerstaan. Wij zijn gewend aan instant behoeftebevrediging, maar af en toe trek hoort er gewoon bij."

Gouden tip?

Die is er helaas niet. Afvallen en op gewicht blijven kost moeite en dat blijft lastig...