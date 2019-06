Jens Toornstra tekent nieuw contract bij Feyenoord: 'Ik ben nog niet klaar'

Feyenoorder Jens Toornstra gaat zijn contract tot en met de zomer van 2022 verlengen. De middenvelder speelt al sinds 2014 bij Feyenoord en pakte in die periode maar liefst vijf prijzen. Voor Toornstra is het zijn derde contract in De Kuip, sinds zijn overgang van FC Utrecht naar Feyenoord.

Naast het nieuwe contract bekijken Feyenoord en Toornstra de opties of hij na zijn carrière ook op een andere manier betrokken kan blijven bij de club.

Nog niet klaar

Op de website van zijn management Wasserman reageert Toornstra op zijn nieuwe contract. "Ik ga mijn zesde seizoen in bij Feyenoord en heb het idee dat ik hier nog niet klaar ben. Die ervaring wil ik overdragen op de rest van de groep. Ik hoop komend seizoen van grote waarde te zijn voor Feyenoord.”

Minstens zo belangrijk als aankopen

Technisch directeur Sjaak Troost vertelt op de clubwebsite blij te zijn met de contractverlenging. "Het verlengen van de basiskrachten binnen de selectie is minstens zo belangrijk als het toevoegen van vers bloed. Jens bewijst jaar in, jaar uit een speler te zijn waar we op kunnen bouwen en die bovendien vaak voorop gaat in de strijd."

Toornstra is na Nicolai Jørgensen de tweede speler die een nieuw contract tekent bij Feyenoord. Eerder meldde RTV Rijnmond hier al dat Feyenoord ook het contract van Steven Berghuis wil verlengen.