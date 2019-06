Bloemen van kinderen fleuren Rotterdamse wijk Bloemhof op

Kinderbloemen geven een sloopblok in de Rotterdamse wijk Bloemhof fleur en kleur

Trotse kinderen in de Rotterdamse wijk Bloemhof

Zelfontworpen bloemen van kinderen zijn te bewonderen in de wijk

Kinderbloemen geven een sloopblok in de Rotterdamse wijk Bloemhof fleur en kleur de komende drie jaar. Zelfontworpen bloemen van tientallen kinderen zijn te bewonderen in de wijk die uiteindelijk tegen de vlakte gaat.

Initiatiefnemer is Raymond Landegent van Maison Savant. "Langzaamaan komen de woningen leeg te staan. Normaal zie je dat zo'n pand dan helemaal verpaupert. Hiermee willen wij voorkomen dat dat gebeurt."

"Dit is wel een hele verbetering", vindt Landegent. "Een hoop kleur erbij en we hebben tuintjes aangelegd. Het is om heel erg vrolijk van te worden."

De kinderen zijn dolenthousiast. "Ik ga elke dag wel kijken", zegt één van de kinderen. Over drie jaar worden de huizen gesloopt en verdwijnen dus ook de bloemen. "Maar dan hebben wij nog wel de foto's."