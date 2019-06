Oud-bondscoach van der Laan: 'Wedstrijd tegen Canada heel belangrijk meetmoment'

De Oranje Leeuwinnen spelen morgen hun derde groepswedstrijd op het WK voetbal in Frankrijk. Canada is dan de tegenstander. Oud-bondscoach en oud-Spartaan Arjan van der Laan verwacht dat het een lastige wedstrijd wordt.

"Ik heb in mijn tijd als bondscoach al eerder tegen Canada gespeeld. Het is een goede ploeg, je moet ze echt niet onderschatten. Het is voor Oranje een geweldig meetmoment. De wedstrijd erna in de knock-outfase lijkt belangrijker, maar je kan nu echt laten zien of je wat te zoeken hebt op het WK. Want het spel was tot nu toe nog niet top.

Zo'n laatste groepswedstrijd is heel belangrijk omdat het dan duidelijk wordt of je progressie hebt geboekt als team. Dat heb je nodig om echt in zo'n toernooi te groeien. Dat gebeurde ook op het EK", zegt de bondscoach die vóór het EK in 2017 nog ontslagen werd.

Gemengde gevoelens

Daardoor kijkt de oud-Spartaan met gemengde gevoelens naar de Oranje Leeuwinnen. "Het is volledig dezelfde groep waarmee ik gewerkt heb. Het is aan de ene kant mooi om te zien dat de dames zich sindsdien zo goed ontwikkeld hebben, maar je wil natuurlijk ook je klus afmaken als je ergens aan begint.

Ik heb ook het gevoel dat ik zeker wat bijgedragen heb. Ik heb bijna heel de voorbereiding geleid. Ik ben bewust naar de Verenigde Staten gegaan en lastige wedstrijden ingepland: je moet je gewoon meten met de beste.

Maar het blijft nu moeilijk om ze te zien spelen en dat je er zelf niet bij bent. Maar voor mezelf heb ik gelukkig dus wel het idee, dat ik iets bijgedragen heb aan het succes. Dat is het belangrijkste. Wat iedereen ervan vindt, is dan minder belangrijk."

Deze week werd ook bekend dat van der Laan de nieuwe trainer van derdedivisionist TEC wordt.

