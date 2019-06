Plasticvanger van Rotterdamse Ocean Cleanup werkt weer

De plasticvanger van het Rotterdamse project The Ocean Cleanup doet het weer. Begin dit jaar brak de veegarm die plastic uit het water moet vissen af. De afgelopen maanden is de 'arm' gerepareerd.

De lange slinger, die wordt voortgetrokken door een sleepboot, is vertrokken uit de haven van Vancouver, in Canada. Over vijf dagen moet het apparaat aankomen op zijn werkplek, ongeveer duizend kilometer van Hawaï. Daar ligt een drijvende vuilnisbelt vol plastic.

De arm is kapot gegaan, omdat er 'vermoeidheidsbreuken' waren ontstaan bij de lasnaden. Een ontwerpfout, is de conclusie van onderzoekers die keken naar de afgebroken veegarm.



The Ocean Cleanup is een project van wetenschapper Boyan Slat. Via crowdfunding haalde hij 2 miljoen euro op voor zijn project waaraan hij en zijn team in de afgelopen jaren in Rotterdam-West hebben gewerkt.

Het apparaat moet plastic dat in de wereldzeeën drijft opruimen. Dat plastic vormt een grote bedreiging voor het zeeleven. Vissen en andere zeedieren eten het plastic per ongeluk op, stikken erin of sterven door vergiftiging.