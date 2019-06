Erasmus MC wint internationale architectuurprijs

Het Rotterdamse ziekenhuis won de prijs in de categorie 'Interior Design and Arts'. Volgens het juryrapport heeft het Erasmus de juiste afwisseling van vormen, materialen en kleuren in het gebouw en maakt het bovendien goed gebruik van groen en kunst. Volgens de jury is het een gebouw dat aansluit op de 'menselijke maat'.



Met de winst liet het Erasmus MC het New Children's Hospital in Dublin uit Ierland en St. Clair Gardens in Coventry uit het Verenigd Koninkrijk achter zich.

Daglicht is een van de onderdelen waarop het Erasmus MC wordt geprezen. Door het vele glas in het gebouw is het ook binnen heel licht. In verschillende ruimtes staan planten en stoelen van bamboe. Dit brengt volgens het ziekenhuis afleiding en rust tijdens het wachten of samenzijn met familie.

Beter genezen

De poliklinieken, patiëntenlounges en bestralingsruimtes in het pand zijn voorzien van op maat gemaakte en wandvullende natuurafbeeldingen. De eenpersoonspatiëntenkamers zijn zo ontworpen dat ze een warme huiselijke sfeer bieden, die bijdraagt aan het herstel van de patiënt.

Het is niet de eerste keer dat het ziekenhuis in de prijzen valt. Eerder werd het Erasmus MC al door zowel de vakjury als het publiek verkozen tot beste gebouw van Rotterdam, ontving het prijzen voor de daktuin, een eervolle vermelding bij de Dutch Daylight Award en is categoriewinnaar ‘Stimulerende Omgevingen’ van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019.