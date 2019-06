Van Emden wint proloog ZLM Tour

Schiedammer Jos van Emden heeft de proloog van de ZLM Tour gewonnen. Hij kwam in Yerseke in zeven minuten en 54 seconden over de finish.

Nederlander Mike Teunissen en Duitser Tony Martin eindigden achter Van Emden. Teunissen deed er ruim twee seconden langer over (7:56:17), Martin finishte met een tijd van 7:56:61.

De ZLM Tour, een etappekoers die in Nederland verreden wordt, is na een jaar afwezigheid weer terug van weggeweest. José Gonçalves uit Portugal was in 2017 de laatste winnaar.

Een deel van het Tour de France-peloton bereidt zich op de Nederlandse wegen voor op De Tour. Van Emden doet zelf niet mee in Frankrijk.