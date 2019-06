Redouan El Hankouri tekent eerste profcontract bij Excelsior

Excelsior-speler Redouan El Hankouri heeft woensdag zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract. In het bijzijn van onder andere zijn broer Mo El Hankouri (ex-Feyenoord) verbond hij zijn lot voor twee jaar aan de Kralingers.

"Een bijzonder moment voor mij en mijn familie", zegt El Hankouri op de clubwebsite van Excelsior. "Mijn broer had inderdaad al eerder een contract, maar ik was niet jaloers hoor. Eerder trots. Dat we nu allebei bij een profclub onder contract staan, maakt het alleen maar extra mooi."

De 18-jarige middenvelder maakt volgend seizoen deel uit van de A-selectie van Excelsior. Ondanks dat hij zijn wedstrijden voorheen voor Excelsior Onder 19 speelde, maakte hij wel al zijn profdebuut voor de Rotterdammers. Op 25 augustus viel hij tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen NAC Breda twee minuten voor tijd in voor Ali Messaoud.