Kinderboekenschrijvers uit de regio winnen Zilveren Griffel

In totaal zijn er woensdag twaalf Zilveren Griffels uitgereikt, in zes verschillende categorieën. Van Dam won met zijn boek 'De reis van Syntax Bosselman' in de categorie 'Informatief'. Zijn boek is een historisch verhaal over Nederland en de slavernij. De jury is er lovend over: "Dit deel van ons koloniale verleden had op geen betere manier verpakt kunnen worden."

Bibi Dumon Tak won in de categorie 'Poëzie'. Ze schreef het boek 'Laat een boodschap achter in het zand', een bundel met gedichten over dieren. "Steeds belicht zij een eigenschap van dieren die zó uitzonderlijk is, dat we die vaak juist nog niet kenden", staat in het juryrapport.

Gouden Griffel

Dumon Tak won al zes keer eerder een Zilveren Griffel. Voor Van Dam is dit zijn tweede. Beide schrijvers maken ook kans op de Gouden Griffel. De winnaar daarvan wordt begin oktober bekendgemaakt.