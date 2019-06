Hotel Amerika blijft behouden voor Hoekenezen

"Ik was op slag verliefd. Ik moést dit hotel behouden voor de Hoekenezen", zegt Dick Slingerland, de nieuwe eigenaar van hotel Amerika in Hoek van Holland. De laatste jaren verpauperde het gebouw uit 1902, waar menig Hoekenees in het verleden een feestje vierde. Slingerland kocht het hotel twee jaar geleden. Na een grondige renovatie zijn nu de deuren weer geopend.

Het hotel kent een zeer bijzondere geschiedenis. "In 1907 zonk een groot schip voor de kust bij Hoek van Holland. Veel mensen kwamen om het leven. Het hotel diende toen als noodhospitaal", legt hij uit. De mensen die niet overleefden werden op stapels gelegd naast het hotel.

Direct naast het hotel werd in de oorlog in 1940 een bioscoop gebouwd door de Duitsers. Na de oorlog werd dit een discotheek, die inmiddels al zo'n tien jaar is gesloten.

Herinneringen

"Ik heb hier mijn man ontmoet", zegt Kitty van Haaften, die woensdagavond in de vernieuwde brasserie een hapje komt eten. "Dit was de plek voor heel het Westland om je partner te ontmoeten." Ook dit pand verpauperde de laatste jaren, maar is door Slingerland in een nieuw jasje gehesen. Hij voegde de ruimte bij de rest van het hotel.

"De gebouwen zijn beide uniek en hebben veel mooie details. Ze leggen de geschiedenis bloot van Hoek van Holland. Ik ben blij dat ik beide panden heb kunnen redden", zegt Slingerland.