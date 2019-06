Donderdag 20 juni - Maak Kanker Kansloos live vanuit het Erasmus MC

Ruud de Boer presenteert een week lang vanuit het Erasmus MC tijdens de campagne Maak Kanker Kansloos. Met aangrijpende verhalen van deelnemers aan de actie, de plaat en het verhaal en elke dag een update over het bedrag. Want het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar immuuntherapie. Razende Sander de Kramer neemt je mee naar de groene daktuin van het ziekenhuis.

Op donderdag 20 juni hoor je in het eerste uur:

Leonore Tuijt, directeur fondsenwerving Erasmus MC komt met de stand van zaken; waarom moet je doneren en wat staat er op de teller?

Verslaggever Sander de Kramer staat op het dak van het Erasmus MC en wandelt samen met de ontwerper van de daktuin, Cor Geluk, door het groen.

Joris Lutz, die zich verbonden heeft aan de campagne, fietst zaterdag ook mee tijdens de Tour de Rotterdam. Hij vertelt waarom deze actie zo belangrijk is en waarom je mee moet doen!



In het tweede uur hoor je:

Verslaggever Sander de Kramer onderzoekt samen met bioloog Kees Moeliker de flora en fauna op de daktuin.

De plaat en zijn verhaal. Deze keer Monique de Goederen die Rob de Nijs, 'Ritme van de regen' wil horen nadat ze borstkanker kreeg en bestralingen moest ondergaan.

Reno Debets beantwoordt alle vragen van Ruud over immuuntherapie. Hij is hoofd van het laboratorium Tumorimmunologie in het Erasmus MC.



In het derde uur hoor je:

Verslaggever Sander de Kramer en René Ligthart, vrijwilliger bij het Erasmus MC. Hij vertelt je de mooie verhalen die hij daar hoort.

Stefan Oomes maakt prachtige foto’s, en wielerevents staan daarbij op één. Hij is zelf ook een bevlogen fietser. In 2019 rijdt hij voor de tweede keer mee in de Pelotonstocht van de Tour de Rotterdam. Hij zet zich met heel zijn hart in voor de actie sinds zijn broertje werd behandeld in de Daniel den Hoed kliniek.

