Gewonde bij uitslaande brand in woning Vlaardingen

Bij een uitslaande brand in Vlaardingen is in de nacht van woensdag op donderdag een gewonde gevallen. De brand ontstond rond 1:00 uur 's nachts in een huis aan de Touwbaan, op de tweede verdieping.

Een persoon is door het vuur gewond geraakt. Of dat de bewoner van het huis is, is nog niet bekend. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

De brand ontstond in de woonkamer van het huis, bij het bankstel. De woning is volledig uitgebrand.