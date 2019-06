Voetballen met één been bij FC Dordrecht

Amputatievoetbal moet dé nieuwe tak van sport worden bij FC Dordrecht. De club wil mensen die een arm of been missen de kans geven om toch een balletje te trappen.

Geïnteresseerden met zo'n handicap uit de regio Drechtsteden waren woensdagavond welkom om op proef mee te trainen. Er kwam er echter niet eentje opdagen. Toch geven de initiatiefnemers niet op.

"De promotietijd was kort en het weer hielp niet bepaald mee, maar we hebben al diverse signalen dat er echt belangstelling is. Ik ben er van overtuigd dat hier ook zo'n team komt", zegt Gitte Hommel van de gemeentelijke afdeling Dordt sport.

Nu is er in ons land maar één club waar amputatievoetbal gespeeld wordt en dat is PSV. De Eindhovenaren verzorgden woensdagavond een demonstratietraining in Dordrecht.

Fysiek zwaar

Bij amputatievoetbal mist een veldspeler (een deel van) een been en beweegt zich voort op krukken. Een keeper mist (een deel van) een arm en blijft in zijn doelgebied.

"Het is fysiek veel zwaarder dan spelen op twee benen", zegt één van de spelers. De keeper weet hoe hij zijn 'slechte hoek' moet beschermen: "Ik ga gewoon wat meer in die hoek staan."

FC Dordrecht heeft het initiatief genomen in samenwerking met de gemeente Dordrecht, Livit Orthopedie, de Zwaluwen Jeugdactie en de Stichting Amputatievoetbal.