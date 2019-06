Maassluise uitvinders grijpen naast Europese prijs

Het duo heeft een volledig geautomatiseerde melkrobot uitgevonden. "Het is een mooi apparaat", vinden ze zelf. "De koeien beslissen op deze manier zelf wanneer ze worden gemolken."

Vroeger, vervolgen ze, werd er standaard twee keer per dag gemolken. "Op deze manier is er veel meer rust in de stal, en de veehouder hoeft ook niet aanwezig te zijn. Het melkproces gaat gewoon door."

De melkrobot kijkt eerst of de koe gemolken mag worden, reinigt vervolgens de spenen en zoekt met laserscanners naar de juiste positie. "Deze vorm is echt uniek", laten Van der Lely en Van den Berg weten. "Op deze manier heeft de koe veel meer vrijheid om te doen en laten wat ze wil. Ze wordt behandeld zoals je een koe dient te behandelen."

Trots

De uitvinders maakten kans in de categorie industrie. "We zijn heel erg trots op het feit dat we genomineerd zijn." Eerder op de dag zagen de kansen er nog goed uit en hoopten ze op winst: "Dat zou echt een bevestiging zijn van wat we doen."

De twee andere uitvindingen in de categorie Industrie waren een betonblokkenmal voor dijken en een manier om plastickorrels te scheiden, om ze weer te kunnen gebruiken.