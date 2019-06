Auto-expert: voorkom stress, doe een vakantiecheck!

De vakantie zit er weer aan te komen en garagehouders spelen daar handig op in: ze verleiden autobezitters tot een vakantiecheck. Een vrij recent fenomeen. Is het slimme marketing of noodzaak, zo'n check?

Volgens Rijnmond-expert Frans Bul, garagehouder uit Schiedam, is het zeker geen overbodige luxe. "Je wil niet met een verhitte motor langs de kant van de weg staan of aan de Route Soleil 450 euro moeten neertellen voor een nieuwe band na een klapband." Want dat soort prijzen vragen ze in Frankrijk. Stress-scenario's, die volgens Bul zijn te voorkomen door bijvoorbeeld een vakantiecheck te laten doen.

Zes tientjes

"Zo'n check kost niet de wereld, je bent vijf tot zes tientjes kwijt", aldus Bul. "Maar je kunt ook zelf een en ander checken. Sowieso de koelvloeistof: is er nog genoeg? De banden: hebben ze nog profiel? Of zitten er droogtescheurtjes aan de zijkant?

Zeker als je met een sleurhut of vouwwagen gaat rijden, is het volgens Bul goed om de remmen te laten checken. En ook belangrijk is de kogeldruk van de trekhaak. Tot slot: "Laad de caravan niet te zwaar", zeg Bul die zelf een bergingsbedrijf runt en onlangs nog een omgekukelde caravan van de weg moest halen.