Hofpleintrein komt eraan!

De Hofpleintrein is bijna klaar om vervoerd te worden van Duitsland naar Rotterdam. De originele zelfrijdende wagon wordt donderdag via een dieplader over de weg vervoerd en komt vrijdagochtend in Rotterdam aan. Zelf rijden lukt niet meer, want de motor in de wagon is 'oud en gaar', zegt Michel Uiterwijk van de Stichting Hofpleintrein. Hij begeleidt het transport van het treinstel.