'Zwanen vallen je niet aan als je ze met rust laat'

Zwanen hebben een slechte reputatie. Ze maken zich groot, blazen naar honden en voorbijgangers en vallen ze je zelfs aan als je in de buurt komt. Volgens Monique de Vrijer, beheerder van de vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanderplein, valt het allemaal reuze mee en moeten we de zwaan vooral met rust laten.

De Vrijer vindt dat zwanen ten onrechte in een kwaad daglicht staan. ''Ze zijn niet agressief, maar wel heel temperamentvol. Ze maken zich groot en blazen om hun jongen te beschermen. Ze kunnen ook naar je toe komen, maar agressief is niet het juiste woord. Het is eerder verdedigend.''

Poetin

Eén van de zwanen die is opgenomen in de Rotterdamse vogelklas draagt de bijnaam Poetin. Dat pseudoniem kreeg hij door zijn vermeende agressieve karakter. Zo haalde de zwaan geregeld de krant na vecht- en slaanpartijen waardoor hij in gewonde toestand bij opvangcentra terechtkwam. ''Hij kwam hier met een oude wond die open is gegaan. We weten niet precies wat de oorzaak is, maar het zou een ruzie met een soortgenoot kunnen zijn'', zegt De Vrijer.

Poetin maakt het naar omstandigheden goed. Om te herstellen verblijft hij, ingepakt met verband en mitella, in een quaraintainehok.

Advies

De vraag blijft: hoe moeten we omgaan met het temperamentvolle karakter van dit gevogelte? Volgens De Vrijer is 'met rust laten' het enige devies. ''Zwanen zijn behoorlijk territoriaal ingesteld. Daarom zou het fijn zijn als je ze met rust kunt laten. Dan laten ze jou ook met rust.''

Het komt echter ook voor dat de zwaan zelf besluit te broeden op plekken waar honden en mensen komen. Wat moet je doen in dergelijke situaties? ''Het zou prettig zijn als hondenbezitters hun hond op die plekken kunnen aanlijnen om eventuele gevechten te voorkomen.''

Tot slot hoeven burgers niet direct de noodklok te luiden als ze een zwaan alleen zien. ''Ze kunnen gerust een tijdje op zichzelf zijn. Er worden soms ten onrechte zwanen bij de opvang gebracht, terwijl ze beter bij hun ouders hadden kunnen blijven.''

Beluister hierboven het volledige verslag van Jelle Gunneweg bij vogelopvangcentrum Karel Schot.