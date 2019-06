'Ik heb een megaprobleem, want ik heb een kwaadaardige tumor in mijn oog'

Ludo Baauw is hoofdsponsor van de Run4Daniel tijdens de Daniel3Daagse en niet zonder reden. Hij hoorde eind 2016 dat hij een zeldzame vorm van oogkanker had. 25 Jaar geleden startte hij het Rotterdamse bedrijf Intermax. Een bedrijf runnen, oogkanker hebben en maar doorgaan alsof er niets aan de hand is. Nu pas kan Ludo, na vele behandelingen en een operatie, weer voorzichtig ademhalen. Sander de Kramer ontmoet hem tijdens het imkeren.