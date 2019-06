'Problemen met grond oorzaak waterballet Overschie'

Uiteindelijk stroomde maximaal 4,5 miljoen liter water uit de leiding op de hoek van de Schielaan en de Parallelweg. Bewoners konden pas laat in de avond terug naar huis.



Een dag later was een gaatje in de leiding de oorzaak van een nieuw waterballet in de Pieter van Aschstraat. Dat gaatje breidde zich snel uit tot een gat. De plek des onheils was een paar honderd meter van de Schielaan verwijderd. Volgens het waterleidingbedrijf is tussen de beide waterproblemen geen verband.



Ook heeft Evides onderzocht of er in Overschie meer problemen met waterleidingen of spontane breuken zijn. Dat aantal is volgens een woordvoerder van het bedrijf niet anders dan in andere Rotterdamse wijken.