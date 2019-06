Jeugddetentie en tbs voor verkrachting Kralinger Esch

De rechter heeft Rotterdammer Gerson F. twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs gegeven voor een zeer gewelddadige verkrachting. Dat was in juli van het vorig jaar in de Kralingse wijk de Esch.

Het slachtoffer was een Indonesische studente. De vrouw is niet alleen verkracht maar ook gewurgd, waardoor zij bijna overleed.

De man is ook veroordeeld voor twee straatroven en de aanranding van een andere vrouw.

Kind

De verdachte was destijds 18 jaar. Justitie ziet hem als volwassene, maar daar is de rechter het niet mee eens. Gerson F. functioneert in veel opzichten nog als een kind, zeggen deskundigen. Hij heeft meerdere stoornissen gekregen door ernstige verwaarlozing in zijn jeugd.

De rechter gaat er vanuit dat de Rotterdammer zeer lang wordt behandeld en dat hij na de maximale zes jaar naar een tbs-kliniek voor volwassenen gaat.