Defensie onderzoekt blikseminslag Ossendrecht

Bij het onderzoek wordt gereconstrueerd wat er precies is gebeurd. Woensdag is al een oriëntatie uitgevoerd. Ook wordt er nagegaan of er volgens protocol is gewerkt en of er lessen uit het incident zijn te trekken.

De 18-jarige jongen ligt momenteel in het ziekenhuis in Antwerpen en wordt kunstmatig in slaap gehouden. "In de hoop dat zijn longen het zelf weer gaan doen", vertelt woordvoerder Robbert Poort, van het ROC Zadkine. Bij de blikseminslag liep de leerling longschade en brandwonden op. Dertien andere militaire aspiranten raakten lichtgewond.

Omdat bij het incident een zwaargewonde is gevallen, valt het ongeluk onder een 'zware categorie', vertelt een woordvoerder. Daarom doet de inspectie onderzoek.