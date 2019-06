Herbestemming voor HAKA-gebouw: 'Toch een beetje pionieren in dit gebied'

Volgens Schippers is er voldoende animo vanuit het bedrijfsleven. "De marketing om kantoren verhuurd te krijgen is net gestart en we krijgen al veel aanvragen binnen. Zelfs voor de start kwamen er al verzoeken binnen." Toch is het niet vanzelfsprekend dat het project zal slagen. "Het is een enorme investering. In dit gebied is het toch een beetje pionieren."

Een van de aanpassingen die moet worden gedaan is dat het fabrieksgedeelte van het pand nieuwe ramen moet krijgen. "De huidige ramen zijn zo gebouwd dat fabrieksarbeiders wel licht binnen kregen, maar niet naar buiten konden kijken en dus niet werden afgeleid van hun werk."

Hobbels

Inmiddels heeft de Dudok Groep de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend, nadat met verschillende partijen aanpassingen zijn doorgevoerd. "We hebben goede hoop dat we alle hobbels genomen hebben."

Over achttien weken wordt een besluit genomen over de bouwvergunning. Men verwacht begin 2020 te starten met de transformatie van het gebouw. Dat traject zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.