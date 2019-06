Feyenoord vult keeperstekort aan met Nick Marsman

Feyenoord heeft Nick Marsman voor twee jaar vastgelegd. De doelman was transfervrij, nadat hij vorig seizoen reservekeeper was bij FC Utrecht. Met het aantrekken van Marsman vult Feyenoord onder andere het vertrek van Joris Delle in.

Het contract van de Fransman, afgelopen seizoen derde keeper in De Kuip, werd namelijk niet verlengd. Met het uitlenen van Ramón ten Hove aan FC Dordrecht had Feyenoord met Kenneth Vermeer en Justin Bijlow nog maar twee keepers in de selectie.

"We wilden onze selectie versterken met een ervaren doelman om het keepersteam weer compleet te maken", vertelt technisch directeur Sjaak Troost op de website van Feyenoord. "Met Nick hebben we die gewenste versterking gevonden. Hij is een echte professional en heeft onlangs tijdens de play-offs met zijn vorige club nog laten zien er direct te kunnen staan als het erom gaat."

"Van buitenaf heb ik Feyenoord altijd al een geweldig mooie en grote club gevonden", is de eerste reactie van Marsman. "Dat ik dat nu van binnenuit mag gaan ervaren, maakt me heel trots. De goede gesprekken met de mensen binnen de club hebben mij nog enthousiaster gemaakt. Bij deze club kan ik me meten met en dagelijks verder ontwikkelen op het allerhoogste niveau in Nederland."