'Bakkie doen' met vluchtelingen op Rotterdam Centraal

De actie 'Bakkie Doen' is donderdag op Wereldvluchtelingendag georganiseerd door Vluchtelingenwerk Nederland. Door het hele land gaan vluchtelingen de straat op om met mensen in gesprek te gaan.

Sahar Hossini (25) vluchtte 9 jaar geleden met haar familie om politieke redenen uit Iran. "Ik kan om veiligheidsredenen niet te veel vertellen over mijn achtergrond, maar neem maar van mij aan dat we niet zomaar gevlucht zijn."

Ze mist haar land, haar familie en ouderlijk huis nog iedere dag: "Heel erg. De heimwee heeft een speciale plek in mijn hart gekregen," vertelt ze geëmotioneerd. "Die heimwee kan met niets gestild worden, ook al heb ik aardige mensen en nieuwe vrienden om me heen. Het is nog steeds heel moeilijk."

Met de actie van Vluchtelingenwerk hoopt ze meer begrip te kweken bij Nederlanders: "Als je een persoonlijk gesprek met elkaar voert, zul je zien dat we best op elkaar lijken. Dan ben ik niet een vreemde of een vluchteling, maar dan word ik een mens."