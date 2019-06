Misdrijf vermiste Mohamed niet uitgesloten

Wie weet wat er is gebeurd met Mohamed Anaya, of wie weet waar hij is? De 26-jarige Rotterdammer wordt vermist. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Mohamed werd vorige week vrijdag 14 juni voor het laatst gezien in Rotterdammer-IJsselmonde. Zijn auto is teruggevonden aan de Vredenburchweg in Rijswijk. Opvallend is het dat er op de motorkap van VW Golf GTE een deuk zit. Wellicht heeft iemand de auto tussen afgelopen vrijdag en maandagochtend 17 juni nog gezien. Tips zijn welkom!

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.