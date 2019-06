Rigo: 'Op de leeftijd gekomen dat ik speelminuten moet maken'

Van Stee over Rigo: 'Technisch vaardige speler met een hele mooie traptechniek'

Dante Rigo over komst naar Sparta: 'Ben op de leeftijd gekomen dat ik speelminuten moet maken'

Sparta huurt komend seizoen Dante Rigo van PSV. De 20-jarige middenvelder maakte al de nodige minuten in Eindhoven, maar mag nu een jaar veel gaan spelen op Het Kasteel. "Een mooie stap, ik ben op de leeftijd gekomen dat ik speelminuten moet maken om me verder te ontwikkelen", vertelt Rigo.

"Sparta is daar de ideale club voor, ik heb al gesproken met de trainer en dat gaf me een goed gevoel", gaat de middenvelder verder. Rigo krijgt met onder andere de gebroeders Duarte en Bryan Smeets veel concurrentie op het middenveld bij Sparta. "Het is misschien vol, maar ik denk dat concurrentie alleen maar sterker maakt. Ik kom hier niet om op de bank te gaan zitten en bij elke club heb je wel met concurrentie te maken, dus daar moet ik gewoon mee om leren gaan."

"Hij staat al een tijdje bij ons op de radar en Henk Fraser wilde hem er ook graag bij hebben", vertelt technisch manager Henk van Stee over Rigo. "Op het moment dat zo'n kans zich voordoet moet je toehappen. Het is een technisch vaardige speler met voetballende oplossingen. Hij heeft een hele mooi traptechniek, daar verwachten we wel wat van. Dat PSV hem voor drie jaar langer vastlegt met de intentie om hem volgend seizoen absoluut terug te halen zegt ook genoeg."

Dervisoglu

Trabzonspor komt vrijdag met een delegatie naar Rotterdam om te onderhandelen over de komst van Halil Dervisoglu. Turkse bronnen melden dat de 19-jarige aanvaller zelf al rond is met Trabzonspor.

"Tussen vraag en aanbod zit een heel groot verschil", vertelt Van Stee daarover. Wij vragen het bedrag dat we willen hebben en ik denk niet dat zij daar akkoord mee gaan. Ik zelf persoonlijk, en misschien alle supporters ook, willen het liefst dat Halil nog zeker een jaar bij Sparta blijft."

Bekijk hierboven de gehele interviews van verslaggever Jesse van Someren met Dante Rigo en Henk van Stee.