Rappende tramconducteur krijgt eigen videoclip

Giovanni Eenig, beter bekend als de rappende RET-conducteur, ging in april viral met zijn rap in een rijdende tram. Eenig heeft donderdag opnames gehad voor zijn eigen videoclip van het liedje 'Mee mee mee met de RET'.

Het is de allereerste keer dat Giovanni een videoclip maakt. "Ik vind het echt spannend". Maar een goede strategie voor de draaidag heeft de goedlachse conducteur zeker: "Gewoon jezelf zijn dan komt alles goed."

Conducteur of rapper?

Giovanni is gek op zijn werk. Maar, als hij moest kiezen tussen een goedlopende carrière in de muziek of het werk op de tram, dan is de keuze stiekem wel snel gemaakt. "Als ik ooit een hit scoor zal ik nog wel af en toe komen werken als conducteur", lacht Eenig met een brede grijns.

Gio Gierdharie, de manager van Giovanni, laat weten dat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer de videoclip online komt. "Maar dit zal ergens in juli zijn".