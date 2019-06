Directeur over steekpartij op schoolplein: 'Ze wisten wie ze moesten hebben'

Een groep van vijftien tot twintig scholieren liep donderdag rond 13:00 uur gewapend met een mes op het schoolplein van het Wartburg College, locatie Revius aan de President Rooseveltweg in Rotterdam. De groep had vermoedelijk ruzie met leerlingen van de school, zegt directeur Richard Toes. Eén van hen werd in zijn zij gestoken. Hij is in het ziekenhuis behandeld en inmiddels weer thuis.