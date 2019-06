'Het verzoek aan Jan de Jong en Feyenoord City is vooral: geef duidelijke informatie over het seating plan'

De goedkope zitplaatsen aan de rand van het veld worden in het nieuwe Feyenoordstadion een stuk duurder, tussen de 700 en 1.000 euro per seizoen. "De fanatieke supporters raken daardoor van slag, omdat zij weten dat dat de vakken zijn waar zij zitten."

"Die fanatieke supporters creëren op dit moment juist een sfeer waarvan altijd is gezegd dat die behouden moet worden in het stadion", vertelt een supporter. "Het verzoek aan Jan de Jong en Feyenoord City is vooral: geef duidelijke informatie over het seating plan. De supporters zijn nu niet goed geïnformeerd en daar ontstaat onrust door, dat is zonde."

"Ik ben er wel een tegenstander van als iedereen meer gaat betalen, maar dat de beste plaatsen duurder worden begrijp ik wel", vult een andere supporter hem aan.