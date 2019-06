Van infuusslang tot poppenhoofd op het strand van Hoek van Holland

Kunstgebitten, ondergoed, poppenhoofden of zelfs seksspeeltjes. Strandjutter Hans Deijl struint al jaren in alle vroegte het strand van Hoek van Holland af en stuit daar op de gekste dingen. Een deel van die producten is te zien in het gebiedskantoor in Hoek van Holland.

De meeste spullen vindt Hans bij het aanbreken van de dag. "Veel mensen lopen er voorbij, maar ik word ernaartoe getrokken", legt de strandjutter uit. "Dan raap ik het op en denk ik: kassa!"

Zo laat hij een hoofd van een pop zien, vol met alg. "Een hoop mensen vinden dit eng, maar dat is het niet. Achter elk product zit een verhaal."

Van wolven, herten, otters, zeehonden en mammoeten heeft Hans de overblijfselen gevonden. Kiezen of botten waarvan hij de oorsprong niet kan achterhalen, laat hij beoordelen door Naturalis in Leiden of het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Een deel van zijn verzameling is te zien in het gebiedskantoor van Hoek van Holland. Over drie maanden zijn daar weer nieuwe vondsten te bewonderen.