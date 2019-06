Rijnmond in 5 minuten: donderdag 20 juni

Rijnmond in 5 minuten van donderdag 20 juni

Tijdens deze aflevering gaat presentatrice Laurence van Ham op pad met Giovanni Eenig, beter bekend als de rappende RET-conducteur. Hij maakte donderdag zijn videoclip van het liedje 'Mee mee mee met de RET'.

Verder is er aandacht voor de uitspraak in de verkrachtingszaak in de Kralingse wijk De Esch en bezoekt Kijk op Rijnmond voetbalclub FC Dordrecht, waar een demonstratietraining voor het amputatievoetbal werd gehouden.