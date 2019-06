Ruud de Boer ontmoet...Prof. dr. Clemens Dirven

Prof. dr. Clemens Dirven is één van de 147 neurochirurgen in Nederland en hoofd van de afdeling Neurochirurgie in het Erasmus MC. Samen met zijn team stelt hij alles in het werk om patiënten de beste zorg en behandeling mogelijk te geven. Hiervoor is nodig dat ze beschikken over de nieuwste kennis, de nieuwste apparatuur en de nieuwste technieken en dat kan alleen bereikt worden door alsmaar te verkennen, te leren en te innoveren.