Optocht door centrum Rotterdam voor Wereldvluchtelingendag

Een bonte stoet mensen liep donderdagmiddag door het centrum van Rotterdam mee in een optocht om aandacht te vragen voor Wereldvluchtelingendag. Zo'n honderd mensen liepen mee.

De 'parade' was een initiatief van de Pauluskerk, de Hogeschool Rotterdam en Theater Rotterdam. De deelnemers droegen zelfgemaakte protestborden met teksten als 'Respect', 'Help' en 'De wereld is van iedereen '.

De tocht liep van de Pauluskerk naar het Centraal Station en via het Stadhuisplein richting het Schouwburgplein. Voor de schouwburg werd een minuut stilte gehouden voor vluchtelingen die verdronken zijn in de Middellandse Zee.

In de stoet liepen onder meer vluchtelingen, studenten en daklozen mee.