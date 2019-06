Beijerlandselaan deels ontruimd en afgesloten vanwege gaslek

Vijf winkels en tien woningen aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid zijn donderdag aan het einde van de middag ontruimd geweest vanwege gaslek. De brandweer werd rond 17:30 uur opgeroepen na meldingen over een gaslucht en geknetter.

Het bleek te gaan om een doorgebrande gasleiding. Toen dat duidelijk was, nam Stedin de zaak over. Vanwege het gaslek is de Beijerlandselaan tussen de Slaghekstraat en de 2e Rosestraat ook in de avond nog een tijd afgesloten.

De brandweer was al in de buurt, want eerder op de middag ontplofte de accu van een telefoon in de naastgelegen Mediamarkt.