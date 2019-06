Studenten Hogeschool Rotterdam winnen prijs met 'epilepsie-app'

Bij de app, Epilepi, hoort een speciaal armbandje. Mensen met epilepsie die de armband dragen en de app hebben geïnstalleerd, kunnen beter door omstanders worden geholpen wanneer ze een aanval krijgen. De armband stuurt bij een epilepsieaanval een signaal naar de app. Die geeft via de luidspreker van de telefoon van de patiënt instructies aan omstanders.

De ProjectB challenge is een wedstrijd waarbij studenten informatietechnologie moeten gebruiken om mensen met een handicap of een chronische ziekte te ondersteunen, of de kwaliteit van leven te verbeteren.

De prijs werd donderdagavond uitgereikt in Amsterdam.