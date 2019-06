Wethouder Wijbenga wil 'persoonsgericht fouilleren' tegen vuurwapengeweld

In de strijd tegen vuurwapengeweld in Rotterdam, wil wethouder Bert Wijbenga dat de burgemeester gaat onderzoeken of persoonsgericht fouilleren een optie is. Er wordt al gebiedsgericht gefouilleerd door de politie. Dat betekent dat agenten in een bepaald gebied zonder directe aanleidingen kunnen fouilleren, zoals in de Agniesebuurt en het Oude Noorden.