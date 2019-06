Rotterdamse ondernemers verdeeld over salarisuitspraken Rutte

Verdeeldheid bij bestuursleden VNO-NCW over uitspraken Rutte over salarisverhoging

Het was donderdagavond bij de jaarlijkse haringparty van ondernemingsorganisatie VNO-NCW het meest besproken onderwerp: de uitspraken van premier Mark Rutte over salarisverhoging voor werknemers van bedrijven en de kritische reactie van hun voorzitter Hans de Boer. "Het gaat erom of we ook op dit thema een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren waarin vooral de feiten tellen", zei het regionale bestuurslid Ron Kooren.

De premier dreigde zaterdag dat, als er geen aanzienlijke loonsverhogingen voor werknemers komen in het bedrijfsleven, hij overweegt de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen. Hans de Boer gaf donderdag in meerdere interviews aan dat hij het moment ongelukkig gekozen vindt en dat de onderbouwing niet sterk is. De landelijke VNO-NCW voorzitter zegt ook dat Rutte dreigt met de verkeerde dingen.

Regionale bestuursleden: 'Iedereen heeft gelijk'

Onder de regionale bestuursleden die de haringparty in de Rotterdamse Veerhaven bezochten, waren de meningen verdeeld. Vice-voorzitter Richard Jongste: "Rutte doelt niet op ondernemers die voor eigen risico ondernemen. Hij heeft het over bestuurders van grote multinationals. Is het normaal dat een president-directeur van de Shell er tien miljoen euro bijkrijgt en de salarissen op de werkvloer met 1,2 procent stijgen? Hans de Boer heeft dat in een andere context gebracht. Dat zijn zijn woorden."

Zijn mede-bestuurslid Hamit Karakus kan zich beter vinden in de uitspraken van De Boer. "Hans zegt terecht dat de salarissen van werknemers al omhoog gaan. En hij heeft ook een punt dat als je aan de ene kant loonsverhoging aan bedrijven vraagt, maar aan de andere kant maatregelen neemt waardoor het inkomen van die mensen minder wordt, dan schiet het niets op. Het moet van beide kanten komen."

Daar roept ook het derde bestuurslid Ron Kooren toe op. "Premier Rutte doet de uitspraken natuurlijk om mensen te stimuleren om zich fatsoenlijk te gedragen. Daar sta ik achter. Maar ik sta ook achter de woorden van Hans de Boer die zich afvraagt waar het geld naartoe gaat. Dat gaat vaak naar de overheid. Iedereen heeft gelijk, maar het gaat erom of we ook op dit thema een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren waarin vooral de feiten tellen."