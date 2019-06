Hiphop op Rotterdams festival, honderden soorten gin in Cruise Terminal

De band Let's Be Gypsies, te zien in Hoek van Holland dit weekend.

Het komende weekend heeft volop te bieden aan leuke evenementen. Maar wat te kiezen in dat mooie, ruime aanbod? Presentatoren Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond.

De komende dagen kun je bijvoorbeeld genieten van Nederlandse hiphop op het Rotterdamse festival Get Loose. Op het Afrikaanderplein treden allerlei bekende artiesten op, waaronder rappers Boef en Fresku.

Ook valt er volop gin (honderden soorten zelfs) te proeven tijdens het Gin Festival in de Cruise Terminal en is De Parade in het Museumpark weer begonnen.

Dat is uiteraard niet alles. Hoek van Holland dompelt zich dit weekend onder in de sfeer van Peaky Blinders, de populaire Britse hitserie over een bende net na de Eerste Wereldoorlog. De band Let's Be Gypsies speelt geheel in die sfeer in Fort 1881.

Dat en nog veel meer is er te doen de komende dagen in onze regio. Het wekelijkse uitgaansprogramma To Do blikt alvast vooruit.

