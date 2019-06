'De woning stond vol rook, maar de bewoner lag te slapen'

Bewoners van seniorencomplexen zijn niet goed beschermd tegen de risico's van brand. De wet- en regelgeving is onvoldoende, stelt het Instituut Fysieke Veiligheid in het tv-programma EenVandaag.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakt zich al langer zorgen en pleit voor een andere aanpak. Die zorgen werden al in 2014 uitgesproken na de de brand in seniorencompex Het Lichtpunt aan het Homerusplein in Rotterdam-Zuid. Daar kwamen de bewoners in de knel bij een brand die was ontstaan in een illegale cocaïnewasserij.

De brandweer sprak de vrees uit voor meer slachtoffers, terwijl de woningcorporatie zich op het punt stelde dat aan de geldende regels werd voldaan. Vijf jaar later is duidelijk dat er stappen moeten worden gezet om meer persoonlijk leed te voorkomen.

Begin februari sprak Peter Schuurmans van de veiligheidsregio zich duidelijk uit na een fatale brand in Vlaardingen. Hij noemde het toenemende aantal oudere slachtoffers bij woningbranden verontrustend.



Schuurmans riep familieleden van ouderen op om ook zelf beter te letten op de brandveiligheid van de woning van hun oudere vader of moeder. "Als de mensen langer thuis moeten blijven wonen, zorg dan dat er bijvoorbeeld ook een rookmelder geplaatst wordt."

Collega Remco van Werkhoven vult hem aan en zegt tegen EenVandaag. "We hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat we een woning naar binnen gingen en de mensen lagen te slapen, terwijl de woning vol stond met rook en de rookmelder luid af ging."

Gehoorapparaatje

Deze bewoners hadden niets in de gaten. "Het gehoorapparaatje lag op het nachtkastje. En mensen ruiken het niet als ze liggen te slapen."

De bewoners moesten wakker worden gemaakt door de brandweer zelf. "En dan schrikken ze zich een ongeluk, want wat is er gebeurd?"

Nieuwe regels

Minister Ollengren heeft laten weten aan nieuwe regels voor brandveiligheid te werken. Zo worden er drangers verplicht gesteld bij bij toegangsdeuren van woningen. Ook wordt er onderzocht hoe de vluchtveiligheid van bewoners kan worden verbeterd.